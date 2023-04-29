Крашенинников допустил внесение поправок в закон о военном положении из-за выборов

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил «Ведомостям», что обсуждается внесение поправок в закон о военном положении. По его словам, поправки нужны, чтобы можно было провести выборы в регионах, где введен режим военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Павел Крашенинников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас закон о военном положении не позволяет проводить выборы, если в регионе есть военное положение. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что там осенью 2023 года должны пройти выборы»,— сказал господин Крашенинников.

По мнению депутата, «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но корректно принять «соответствующие изменения». Павел Крашенинников уточнил, что поправки в закон о военном положении могут внести в Госдуму в ближайшее время.

Согласно ст. 7 закона о военном положении, на территории, где введено военное положение, референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления не проводят. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. 19 октября по указу президента РФ в них ввели военное положение.

Врио Донецкой народной республики Денис Пушилин уже заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году.

В апреле стало известно, что на цифровизацию избирательной системы на новых территориях потратят дополнительно 210 млн руб., это позволит развернуть там государственную автоматизированную систему «Выборы» уже к единому дню голосования, 10 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новые регионы подключают к старым».

Лаура Кеффер