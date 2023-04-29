Сооснователь Twitter Джек Дорси раскритиковал управление компанией Илона Маска

Джек Дорси, сооснователь Twitter, который поддерживал сделку по приобретению компании бизнесменом Илоном Маском, раскритиковал его за неправильный подход к управлению, пишет Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

На вопрос о том, стал ли Илон Маск достойным владельцем Twitter, Джек Дорси ответил: «Нет. Я также не думаю, что он правильно себя повел после того, как понял, что выбрал неудачное время. И я не думаю, что правлению компании стоило продвигать сделку».

Как отмечает Bloomberg, на протяжении нескольких лет у Джека Дорси были дружеские отношения с Илоном Маском. В 2022 году, когда началось обсуждение покупки Twitter основателем SpaceX, господин Дорси сказал: «Это единственное решение, которому я доверяю».

Однако с момента покупки компании в октябре 2022 года (за $44 млрд) Илон Маск принял ряд непопулярных решений, из-за которых, в частности, Twitter начали покидать крупные рекламодатели. Среди прочего он уволил руководство компании и сократил, по разным оценкам, 70–80% сотрудников.

Также господин Маск ввел платную подписку Twitter Blue, которую необходимо оформить для получения синей галочки верификации аккаунта. Оформлять подписку на Twitter Blue отказались многие знаменитости, включая писателя Стивена Кинга.

«Плата как подтверждение личности — это ловушка, и я вовсе не согласен с этим»,— сказал Джек Дорси. Прежде он входил в совет директоров Twitter, однако покинул компанию в мае 2022 года.

Еще в декабре 2022 года Илон Маск сообщал о поисках нового главы Twitter, который заменит его на этом посту. При этом он утверждал, что никто из тех, кто мог бы управлять компаний, не заинтересован в этой должности. В ноябре прошлого года, через месяц после завершения сделки по приобретению компании, Илон Маск утверждал, что возглавляет Twitter лишь временно.

Лусине Баласян