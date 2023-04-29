Замглавы МИД РФ Вершинин заявил о недопустимости политизации спортивных соревнований

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва осуждает политизацию вопроса об участии российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Так он прокомментировал соответствующие ограничения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Наша принципиальная позиция заключается в том, что нельзя политизировать этот вопрос, нельзя лишать людей спортивных мероприятий, участия в спортивных мероприятиях на политических основаниях»,— сказал господин Вершинин журналистам (цитата по ТАСС).

Решения МОК были обнародованы 28 марта: комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Рекомендации касались только индивидуальных дисциплин и тех спортсменов, которые не оказывали поддержку боевым действиям России на Украине (рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года).

Президент МОК Томас Бах неоднократно выступал против политизации международных соревнований, однако возможное участие России, в частности в Олимпиаде-2024, раскритиковало свыше 30 государств.

Лусине Баласян