СМИ сообщили о гибели в белгородской Алексеевке мобилизованного из Ленинградской области

В Алексеевке Белгородской области мог погибнуть 47-летний мобилизованный из города Сланцы Ленинградской области Илья Б., сообщил «Ъ» со ссылкой на ряд СМИ. По данным изданий, тело бойца нашли около улицы Колхозной, где он якобы привел в действие гранату.

Как указывают СМИ, погибшего военнослужащего обнаружили вечером 27 апреля в овраге, на окраине города. Он мог проходить службу в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. До призыва мужчина якобы занимался бизнесом в сфере грузоперевозок, был учредителем ряда компаний.

27 апреля губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщал о другом ЧП: в селе Курасовка Ивнянского района от детонации снаряда времен Великой Отечественной войны погиб мужчина. Он пытался распилить боеприпас.

Владимир Зоркий