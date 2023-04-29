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СМИ сообщили о гибели в белгородской Алексеевке мобилизованного из Ленинградской области

В Алексеевке Белгородской области мог погибнуть 47-летний мобилизованный из города Сланцы Ленинградской области Илья Б., сообщил «Ъ» со ссылкой на ряд СМИ. По данным изданий, тело бойца нашли около улицы Колхозной, где он якобы привел в действие гранату.

Как указывают СМИ, погибшего военнослужащего обнаружили вечером 27 апреля в овраге, на окраине города. Он мог проходить службу в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. До призыва мужчина якобы занимался бизнесом в сфере грузоперевозок, был учредителем ряда компаний.

27 апреля губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков сообщал о другом ЧП: в селе Курасовка Ивнянского района от детонации снаряда времен Великой Отечественной войны погиб мужчина. Он пытался распилить боеприпас.

Владимир Зоркий

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