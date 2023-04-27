В Белгородской области погиб мужчина, попытавшийся распилить снаряд

Сегодня в селе Курасовка Ивнянского района Белгородской области от детонации снаряда времен Великой Отечественной войны погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибший пытался распилить боеприпас.

«Во дворе собственного дома мужчина распиливал снаряды времен Великой Отечественной войны. В результате один снаряд сдетонировал, мужчина погиб. Глава района Игорь Щепин и все оперативные службы на месте, проводятся необходимые следственные мероприятия»,— написал глава региона.

Это не первый случай, когда жители региона получают ранения от старых боеприпасов. Так, 8 апреля в селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков при уборке мусора на огороде нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. При попытке его распилить произошел взрыв: один пострадавший отделался контузией, а второй получил ранения ног и руки.

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Мария Старикова