Лавров назвал провальными попытки западных стран изолировать Россию

Попытки США и их союзников изолировать Россию терпят полный провал, утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, «мировое большинство» не хочет «таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил. Он заявил об этом в видеообращении к участникам Всемирной конференции по многополярности, которая проходит онлайн.

«Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско. Упомяну лишь полный провал линии западников на изоляцию России. Государства "мирового большинства", в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий»,— убежден российский министр (цитата по ТАСС).

На этой неделе произошел скандал на инициированных Россией дебатах в Совете Безопасности ООН, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. Израильская делегация покинула зал заседаний примерно через 40 минут после начала мероприятия, не став слушать господина Лаврова. Он заявил, что цель открытых дебатов — не дать США и Евросоюзу, которые «грубо спекулируют на украинской теме», отвлечь внимание международной общественности от проблем Ближнего Востока.

Подробности — в материале «Ъ» «В ООН недобро помянули павших».

Лаура Кеффер