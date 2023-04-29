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Коммерсантъ FM
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Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего

Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Трудовой партии страны, заявила, что слова президента США Джо Байдена о конце режима в Северной Кореи при американском ядерном ударе абсурдны.

Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон

Фото: Jorge Silva/Pool/File Photo, Reuters

Ким Ё Чжон

Фото: Jorge Silva/Pool/File Photo, Reuters

«Это можно считать вздором старика без будущего, которому не по силам отвечать за безопасность, будущее США и тяжело справляться с работой в оставшийся двухлетний срок на посту президента»,— приводит ЦТАК слова Ким Ё Чжон.

26 апреля президент Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Вашингтоне заявил, что ядерная атака КНДР против США или их союзников неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия.

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