Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена стариком без будущего

Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая занимает пост заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Трудовой партии страны, заявила, что слова президента США Джо Байдена о конце режима в Северной Кореи при американском ядерном ударе абсурдны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Ё Чжон

Фото: Jorge Silva/Pool/File Photo, Reuters Ким Ё Чжон

Фото: Jorge Silva/Pool/File Photo, Reuters

«Это можно считать вздором старика без будущего, которому не по силам отвечать за безопасность, будущее США и тяжело справляться с работой в оставшийся двухлетний срок на посту президента»,— приводит ЦТАК слова Ким Ё Чжон.

26 апреля президент Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Вашингтоне заявил, что ядерная атака КНДР против США или их союзников неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия.