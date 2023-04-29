В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и на подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал с 2:06 по 2:39 мск.

Вооруженные силы России наносят удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. Как сообщает «РИА Новости», удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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