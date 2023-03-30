Два вертолета ВС США столкнулись во время учений на военной базе Форт-Кэмпбелл

Два военных многоцелевых американских вертолета HH-60 Blackhawk столкнулись во время учений на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. О состоянии членов экипажа в настоящий момент не известно. Количество находящихся на борту человек также не уточняется.

«Вчера около 22:00 (30 марта 5:00 по мск.— "Ъ") два вертолета 101-й воздушно-десантной дивизии потерпели крушение в округе Тригг, штат Кентукки. Члены экипажа летели на двух вертолетах HH-60 Blackhawk во время обычной учебной миссии»,— говорится в сообщении военной базы в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). По факту крушения вертолетов ведется расследование.

Форт-Кэмпбелл — военная база армии США, расположенная на востоке страны. Является местом постоянной дислокации нескольких частей американских вооруженных сил, в том числе 101-й воздушно-десантной дивизии.

Милена Костерева