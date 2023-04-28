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Коммерсантъ FM
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Три летчика ВВС США погибли при крушении вертолетов над Аляской

Два американских ударных вертолета AH-64 Apache столкнулись в штате Аляска при выполнении тренировочного полета. Трое летчиков погибли, четвертый госпитализирован. Об этом сообщил командующий 11-й воздушно-десантной дивизией генерал-майор Брайан Эйфлер. Его слова приводит AP.

Крушение вертолетов произошло недалеко от деревни Хили. На каждом вертолете AH-64 Apache находилось по два человека. В результате столкновения двое военнослужащих погибли на месте, еще один — по дороге в больницу. Спасти удалось одного летчика. Он доставлен в госпиталь города Фэрбенкс. Вертолеты принадлежали 1-му штурмовому батальону 25-го авиационного полка, дислоцировавшегося на базе Форт-Уэйнрайт.

AH-64 Apache — основной боевой вертолет армии США с середины 1980-х годов. По состоянию на 2021 год был самым распространенным ударным вертолетом в мире. Его экипаж состоит из двух человек.

Милена Костерева

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