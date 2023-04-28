На Украине при помощи США развернута сеть датчиков обнаружения ядерных взрывов

На территории Украины при посредничестве Минэнерго и Агентства национальной безопасности США развернута сеть датчиков для обнаружения радиоактивности.

«Мы ведем подготовку персонала на Украине для реагирования на радиационное воздействие»,— заявил глава национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США Джилл Хруби, выступая на слушаниях в Сенате на этой неделе, пишет газета The New York Times.

В группе экспертов по ядерным чрезвычайным ситуациям управления, возглавляемого Джилл Хруби, газете сообщили, что датчики установлены «по всему региону».

Если на Украине случится ядерная катастрофа, — выброс радиации из атомного реактора или взрыв ядерного оружия, — информация с датчиков поможет быстро определить действия для защиты населения, пояснили в группе.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».