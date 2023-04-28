Погибшие в Журавлевке белгородцы подорвались на мине во время поездки на рыбалку

Двое погибших мирных жителя подорвались в белгородской Журавлевке на мине. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, погибшие поехали на рыбалку в Журавлевку 26 апреля. «Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам. Они просто поехали на рыбалку», — рассказал губернатор.

Спустя сутки близкие начали искать своих родственников, у которых не отвечали телефоны. Народные дружинники нашли тела двух мужчин возле автомобиля 28 апреля. «Они подорвались на мине и скончались на месте», — написал Вячеслав Гладков.

Господин Гладков также опроверг сообщения Telegram-каналов о четверых погибших: «Это ложная информация. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома».

Таким образом, с начала спецоперации в Белгородской области погибли уже 32 мирных жителя. Большинство из них стали жертвами обстрелов.

О том, как регион живет и работает в условиях спецоперации, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Смогли выстоять"».

Александр Прытков

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