Два человека погибли во время поездки в белгородское село Журавлевка

В результате ЧП в белгородском селе Журавлевка погибли двое мирных жителей. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, они выехали в запрещенную зону. Причину гибели устанавливает оперативная группа. «После получения дополнительной информации сообщу подробности», — написал губернатор. По данным Telegram-каналов, погибшие могли подорваться на мине.

Село находится рядом с границей Украиной и постоянно обстреливается с начала спецоперации. В конце мая 2022 года после того, как Журавлевка была под огнем весь день, губернатор запретил въезд в населенный пункт.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Села закрывают от жителей».

Александр Прытков

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