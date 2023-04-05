Власти Воронежа выделяют более 1 млрд рублей на ремонт дорог и мостов

Мэрия Воронежа объявила торги на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. Работы включены в один лот, следует из конкурсной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В него заложены ремонт дорог частного сектора, восстановление переходно-скоростных полос и остановок, а также ремонт двухуровневого Северного моста и путепровода на улице Лызлова.

По данным мэрии, работы запланированы во всех районах города с частным сектором. Больше всего улиц буде отремонтировать в Советском районе, в том числе в микрорайонах Подклетное, Первое мая и Придонской — 17. В Левобережном районе, в основном в Масловке запланирован ремонт 15 улиц, в Железнодорожном — 14. В Центральном и Коминтерновском районах планируются работы на девяти улицах в каждом. В Ленинском районе отремонтируют семь улиц.

Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2023 года. При этом 11 улиц надо отремонтировать до 5 июля, 15 — до 19 августа, девять — до 20 сентября, 12 — до 13 октября, 26 — до 30 октября. Работы на путепроводе и по восстановлению 23 остановок должны быть закончены до 31 октября. Отремонтированный Северный мост надо сдать 1 ноября.

Мэр Вадим Кстенин отметил, что воронежцы ранее «активно» подавали заявки на включение своих улиц: «В результате больше 40 удалось отремонтировать, причем где-то твердое покрытие появилось впервые». По его словам, программа ожидаемо оказалась «очень востребованной». «Прием заявок к этому году шел еще более динамично», — рассказал мэр. Вадим Кстенин подчеркнул, что поддержка губернатора Александра Гусева позволит «и дальше системно приводить в порядок дороги частного сектора».

Начальная цена контракта составляет 1,01 млрд руб. Заявки на торги принимаются до 20 апреля. Итоги планируется подвести 25 апреля.

Ранее мэрия Воронежа объявила торги на первый этап строительства дублера Московского проспекта. На эти работы власти заложили 1,6 млрд руб. По словам Вадима Кстенина, будет реконструирован участок от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова с расширением до 4–6 полос.

О планах по развитию транспортной инфраструктуры Воронежа до 2041 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Это некая фантазия"».

Александр Прытков

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