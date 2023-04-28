Чистая прибыль Ирбитского химфармзавода за год снизилась на 12%

Ирбитский химико-фармацевтический завод (входит в фармацевтическую компанию «Авексима») в 2022 году получил чистую прибыль в 251,2 млн руб., что на 11,9% ниже показателей 2021 года, следует из отчета компании. Выручка компании за год снизилась на 1,6% — до 2,3 млрд руб. Себестоимость продаж выросла за год на 3,8% до 1,6 млрд руб.

Ирбитский химико-фармацевтический завод был создан в декабре 1941 года. Основой для предприятия стал московский завод «Акрихин», который прибыл из Купавны. Оборудование разместили на территории старого водочного завода. С 1992 года на предприятии освоено производство твердых нестерильных лекарственных форм.

Напомним, производство лекарств в Свердловской области упало на 45% (с марта 2022 года по март 2023 года). За первый квартал 2023 года снижение производства лекарств составило 53%. В начале года в регионе возникли перебои в доставке местным аптекам ряда препаратов. Причина перебоев может заключаться в проблемах логистикой и в низкой стоимости лекарств.

Диана Сунагатуллина

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