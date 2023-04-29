Культповестка

ВЫСТАВКИ

«На языке правил и исключений. Наука и искусство»

Дата: до 2 июля Место: Еврейский музей

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Еврейский музей и центр толерантности совместно с Политехническим музеем представляют выставку «На языке правил и исключений. Наука и искусство». Проект стал симбиозом творчества и ученых дисциплин. Выставка из более чем 80 работ, начиная с эпохи Позднего Возрождения и до наших дней. Экспозиция разделена на шесть частей, посвященных астрономии, биологии, физике, оптике, географии и биомеханике.

«Мой учитель Леонардо»

Дата: до 27 мая Место: Музей АЗ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Мой учитель Леонардо»

Фото: Музей АЗ Выставка «Мой учитель Леонардо»

Фото: Музей АЗ

Масштабная выставка посвящена творчеству художника Анатолия Зверева, большого поклонника Леонардо да Винчи. В экспозиции представлено более 170 работ, включая живопись, графику и стихи. Также гости музея смогут познакомиться с архивным собранием трактатов Зверева, впервые оцифрованных и представленных публике.

«In Memoriam. Остановленное время»

Дата: до 16 июля Место: Третьяковская галерея

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виктор Попков, «Осенние дожди», 1974 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Юрий Космынин, «Борис Пастернак. Портрет поэта в дождь», 1971 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Александр Родченко, «К живому Ильичу», 1924 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Иван Шадр, портрет Алексея Горького («Буревестник»), 1939 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Следующая фотография 1 / 4 Виктор Попков, «Осенние дожди», 1974 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Юрий Космынин, «Борис Пастернак. Портрет поэта в дождь», 1971 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Александр Родченко, «К живому Ильичу», 1924 год Фото: Государственная Третьяковская галерея Иван Шадр, портрет Алексея Горького («Буревестник»), 1939 год Фото: Государственная Третьяковская галерея

В Третьяковской галерее открылась выставка «In Memoriam. Остановленное время», главной темой которой стало искусство как возможность увековечить память о человеке. Впервые за все время существования галереи в экспозиции будут представлены посмертные маски выдающихся личностей, а также их портретные изображения для сопоставления.

«Хрупкий мир коллекционеров Лемкуль»

Дата: до 18 июня Место: ГМИИ имени Пушкина

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В Государственном музее изобразительных искусств открылась выставка произведений стекла, собранных супругами Лемкуль. Экспозиция включает два раздела — русский и зарубежный — и охватывает период с I века до н. э. до конца XIX столетия. Одним из главных событий выставки станет презентация каталога «Художественное стекло. Коллекция Федора и Екатерины Лемкуль», в котором собраны все произведения собрания.

ТЕАТР

«Игра в городки»

Дата: 6 мая Место: МХТ имени Чехова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Следующая фотография 1 / 5 Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова Спектакль «Игра в городки» Фото: МХТ имени Чехова / Екатерина Цветкова

В постановке «Игра в городки» рассказы актера Юрия Стоянова читают артисты Художественного театра и сам автор. Спектакль — своего рода альманах современной жизни, в котором принял участие не только сам Стоянов, но и Игорь Золотовицкий, Станислав Дружников и другие.

«Любовь по Маркесу»

Дата: 1 и 17 мая Место: Театр имени Маяковского

В основе постановки лежат произведения Габриэля Гарсиа Маркеса, однако это не совсем перенос его произведений на сцену. Режиссер постановки Егор Перегудов скорее вдохновлялся работами колумбийца, поэтому на сцене помимо классического театра зрителю представят музыку и танцы — за последнее отвечал чемпион мира по латиноамериканским танцам Денис Тагинцев.

«Турандот»

Дата: 15 и 24 мая Место: Театр на Бронной

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова / пресс-служба Театра на Бронной Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова / пресс-служба Театра на Бронной Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова / пресс-служба Театра на Бронной Следующая фотография 1 / 4 Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова / пресс-служба Театра на Бронной Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова / пресс-служба Театра на Бронной Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова Спектакль «Турандот» Фото: Милана Романова / пресс-служба Театра на Бронной

Инновационное видение сказочной пьесы итальянского драматурга Карла Гоцци. Действие спектакля происходит в современном Китае — царь Альтоум при смерти, и его дочь принцесса Турандот в скором времени унаследует его титул. Режиссер Андрей Прикотенко сделал акцент на характере главной героини, постепенно раскрывая его глубину и сложности, с которыми сталкивается молодая девушка.

КИНО

«Вызов»

Дата: с 20 апреля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Следующая фотография 1 / 10 Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Вызов» Фото: Централ Партнершип

Первая в истории кинокартина, фрагменты которой были сняты в космосе — фильм наделал шуму еще на этапе подготовки, когда в полет отправилась актриса Юлия Пересильд. В основу сюжета легла история торакального хирурга Жени, которая вынуждена в кратчайшие сроки подготовиться к полету на МКС и спасти жизнь раненому космонавту.

Елизавета Федутинова