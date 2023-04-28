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Коммерсантъ FM
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Матвиенко призвала создать перечень медицинских средств для реабилитации участников СВО

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила сформировать единый перечень средств, которые используются для медицинской реабилитации участников военной операции на Украине, и представить его Минпромторгу. Мера, полагает госпожа Матвиенко, должна помочь постепенно отказаться от импорта в этой сфере.

«Нужно Минздраву, Минобороны, военно-медицинской службе составить перечень всех средств, расходных материалов, которых не хватает, где мы еще импортозависимы, и дать задание Минпромторгу... Коллеги, костыли посмотрите, ходунки — чьи они и какого качества. Ну доколе?» — сказала спикер Совфеда на заседании Совета законодателей РФ (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Матвиенко отметила, что Минпромторг готов к работе, однако в ведомстве требуют конкретики: «Говорит — дайте нам задание, мы не знаем, что нам производить». Председатель Совфеда подчеркнула важность темы протезирования раненых участников военной операции — данные по этому направлению, указала госпожа Матвиенко, помогут понять, какими производственными мощностями располагают российские предприятия.

Заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ проходит сегодня в Таврическом дворце. На заседании председательствуют спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поддержка участников военной операции и их семей заявлена одной из главных тем мероприятия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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