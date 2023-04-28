Послы ЕС поддержали продление на год беспошлинного ввоза украинских товаров

Послы стран—членов Евросоюза (ЕС) поддержали продление на год беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, включая аграрную продукцию. Восточноевропейские страны, жаловавшиеся на затоваривание рынка из-за ввоза украинской сельхозпродукции, в ходе переговоров и консультаций также одобрили данное решение.

«Комитет постоянных представителей ЕС поддержал предложение о временном продлении либерализации торговли, дополняющей торговые послабления в рамках Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли ЕС и Украины»,— сообщило в Twitter председательство Швеции в Совете ЕС.

Теперь продление беспошлинного ввоза на территорию Европейского союза украинских товаров должны одобрить в Европарламенте и Евросовете. Существует вероятность, что на одном из этапов дальнейшего одобрения решения в список разрешенных к беспошлинному ввозу в ЕС товаров с Украины могут быть внесены изменения.

15 апреля Венгрия, Болгария и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Аналогичные меры приняли власти Словакии. Еврокомиссия раскритиковала принятые этими странами решения, Евросоюз начал проверку действий Венгрии и Польши. Польские власти уточнили, что ввозить из Украины продукты питания разрешено только для личных нужд путешественников.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Александр Кислов