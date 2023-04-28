Посольство Шри-Ланки опровергло планы по открытию консульства в Екатеринбурге

В посольстве Шри-Ланки заявили, что правительство страны не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили «РИА-Новости». По данным посольства, в настоящее время в Екатеринбурге работает почетный консул Шри-Ланки — депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов.

О том, что консульство хотят открыть в Свердловской области, ранее заявила посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Лиянаге на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге.

Напомним, в феврале министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин выражал надежду, что в ближайшее время между Екатеринбургом и Шри-Ланкой откроется прямое авиасообщение. В конце прошло года Джанита Лиянаге также заявляла, что в ближайшее время из уральской столицы могут запустить прямые рейсы.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте