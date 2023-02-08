Свердловские власти намерены попросить представителей Шри-Ланки о запуске прямых рейсов в Екатеринбург

Свердловская область надеется, что в ближайшее время между Екатеринбургом и Шри-Ланкой откроется прямое авиасообщение. «Недавно мы вернулись со Шри-Ланки, где проводили переговоры и они очень заинтересованы в открытии прямого перелета из Екатеринбурга на Шри-Ланку. Думаю, в ближайшее время, мы будем просить шри-ланкийскую сторону, чтобы они поддержали нас и сделали прямой перелет»,— сообщил на пресс-конференции министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Напомним, в конце прошло года посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге также заявляла, что в ближайшее время из уральской столицы могут запустить прямые рейсы.

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