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В Свердловской области планируют открыть консульство Шри-Ланки

Консульство Шри-Ланки хотят открыть в Свердловской области. Об этом заявила посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — цитирует ТАСС посла.

В феврале этого года министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин выражал надежду, что в ближайшее время между Екатеринбургом и Шри-Ланкой откроется прямое авиасообщение.

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге до конца июня откроют генеральное консульство Казахстана.

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