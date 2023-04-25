В Свердловской области планируют открыть консульство Шри-Ланки

Консульство Шри-Ланки хотят открыть в Свердловской области. Об этом заявила посол Шри-Ланки в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге на Евразийском экономическом форуме молодежи в Екатеринбурге.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
«Правительство Шри-Ланки приняло решение об открытии консульства в Свердловской области», — цитирует ТАСС посла.
В феврале этого года министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин выражал надежду, что в ближайшее время между Екатеринбургом и Шри-Ланкой откроется прямое авиасообщение.
Накануне стало известно, что в Екатеринбурге до конца июня откроют генеральное консульство Казахстана.