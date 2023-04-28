В Кремле подтвердили участие бойцов спецоперации в Параде Победы 9 мая

В Параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие военные, задействованные в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны»,— сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он добавил, что «лучше дождаться самого парада».

С апреля ведется традиционная подготовка к Параду Победы. Ранее в Кремле не исключали, что участники военной операции могут принять участие в нем. В прошлом году они также присоединялись к параду.

Олеся Павленко