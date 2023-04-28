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Коммерсантъ FM
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ОКР выступил за допуск россиян к соревнованиям без дополнительных условий и ограничений

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) призвала международные организации допускать российских и белорусских спортсменов без ограничений и дополнительных условий и критериев. Заявление ОКР опубликовала пресс-служба организации.

«Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии»,— сказано в заявлении.

В ОКР назвали дополнительные условия для россиян и белорусов для участия в международных соревнованиях «чрезмерными, необоснованными и дискриминационными». По мнению организации, требование выступать в нейтральном статусе, а также запрет на командные соревнования — «это грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве».

В конце марта Международный олимпийский комитет (МОК) запустил процесс возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Часть международных спортивных федераций разрешила им участвовать в своих соревнованиях в нейтральном статусе и в качестве индивидуальных спортсменов. При этом до соревнований не будут допускать спортсменов, которые получают финансирование из госбюджета России и Белоруссии, а также выступают в поддержку российской военной операции на Украине. Президент ОКР Станислава Позднякова назвал рекомендации МОК «юридически ничтожными», предупредив, что в ответ на них возглавляемая им структура в мае выработает свои собственные.

Подробнее о словах господина Позднякова — в публикации «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Олеся Павленко

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