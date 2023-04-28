МТС обязал абонентов платить за раздачу интернета

Мобильный оператор МТС ввел для абонентов новую опцию и обязал их платить за раздачу интернета. Как рассказали «Ведомостям» сами абоненты, при каждом включении этой функции у них активируется специальный пакет интернета за 49 руб. Ранее пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. Представитель МТС подтвердил изданию введение новой опции для абонентов. По его словам, новые условия раздачи коснутся «ряда архивных тарифов с безлимитным интернетом».

«С 4 мая вы сможете раздавать интернет и при этом не тратить свой трафик. Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства»,— отмечается в сообщении, которое начали с 27 апреля получать абоненты МТС. В пояснениях к нему указывалось, что опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

После получения уведомления о введении новой опции один из абонентов МТС обратился в техподдержку оператора за разъяснениями. По словам собеседника «Ведомостей», общий объем трафика, который он расходует на протяжении месяца, составляет около 20 Гб. В техподдержке абоненту объяснили, что дополнительные пакеты по 49 руб. за 50 Гб «подключаются автоматически при раздаче интернета и не ограничены по количеству, действуют до конца текущих суток». Издание подсчитало, что в месяц абоненту придется заплатить около 1,5 тыс. руб., если он будет раздавать интернет со своего устройства каждый день.

Однако МТС — не единственный оператор, который вводит плату за раздачу интернета. О введении подобной опции с 20 апреля изданию сообщил также представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Но эта плата вводится исключительно для новых абонентов оператора, ее размер составляет 99 руб. в месяц, или 3 руб. в сутки. Трафик расходуется из основного пакета, и раздача ограничена только объемом пакета интернета, настроенным в тарифе, уточнил представитель компании.

По итогам 2022 года абонентская база МТС в России составила 80 млн клиентов, что на 0,5% меньше, чем в 2021-м. За прошлый год оператор смог нарастить выручку до 541,7 млрд руб. При этом чистая прибыль компании упала на 48,7%, до 32,6 млрд руб. Свободный денежный поток сократился на 31%, до 37,2 млрд руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У МТС амортизировалась прибыль».

Милена Костерева