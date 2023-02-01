Intel сократила зарплаты сотрудникам и топ-менеджерам

Американская корпорация Intel сообщила, что «значительно сократила» зарплату сотрудников и руководства. Представитель Intel Эдди Берр заявил, что эти меры «помогут поддержать инвестиции и общую рабочую силу». Reuters пишет, что выплаты сокращены на 5% для сотрудников среднего звена, для гендиректора Пэта Гельсингера — вплоть до 25%, а зарплату почасового персонала снижать не будут.

По данным агентства, в дополнение к пятипроцентному сокращению зарплаты сотрудникам уровня вице-президента снизят на 10%, а топ-менеджерам — на 15%. Intel также приостановила выплату надбавок за заслуги и ежеквартальные премии за результаты, уточнил источник Reuters. Он добавил, что годовые бонусы за производительность, основанные на общих финансовых результатах Intel, останутся, но в последние годы их сумма снизилась.

На прошлой неделе акции Intel падали на 9,6% после публикации одного из худших прогнозов ее деятельности за все время существования компании. Intel ожидает, что выручка в первом квартале 2023 года составит от $10,5 млрд до $11,5 млрд против $18,4 млрд годом ранее и $13,9 млрд, которые прогнозировали аналитики. Intel также прогнозирует убыток $0,15 на акцию, тогда как эксперты ожидали прибыли $0,24 на акцию.

Лаура Кеффер