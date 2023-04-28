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Коммерсантъ FM
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Часы на 68 грамм: Hublot опять удивляет

На стенде марки Hublot на выставке Watches & Wonders 2023 среди прочих новинок марки в мои руки попали часы Big Bang Integrated Tourbillon Automatic Full Texalium-Carbon. И это, доложу вам, откровение!

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Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

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Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Обычно неизгладимое впечатление от примерки производят очень тяжелые часы: например, сделанные из платины с платиновым браслетом, весом около 250 г. Противоположная история — с очень легкими, практически невесомыми часами. Сперва они кажутся несерьезными, «пластиковыми», но сразу же включается интерес: как производителю удалось облегчить конструкцию? Какие высокотехнологичные материалы он применил?

В данном случае речь идет о сочетании углеродного волокна (карбона) и стекловолокна Texalium с тончайшим алюминиевым покрытием высокой чистоты (99,99%). Карбон обеспечивает прочность и легкость, а пропитанное эпоксидной смолой (также, как и карбон) стекловолокно — устойчивость к ударам и царапинам. Самым сложным в процессе разработки было сопряжение этих материалов, так как каждый из компонентов ведет себя по-разному в процессе резки, обработки и снятия фасок.

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Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

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Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

В итоге бело-черный корпус диаметром 43 мм и толщиной 14,15 мм — жалко, что его поверхности не удалось придать естественный для этого сочетания цветов рисунок ткани «гусиная лапка» — весит (с механизмом!) 42 г, а изготовленный из тех же материалов браслет с раскладывающейся застежкой-«бабочкой» из черненого титана — еще 26 г. Итого — 68 г. В них уместился автоматический мануфактурный калибр с 1-минутным турбийоном (в положении «6 часов») и мини-ротором подзавода (в положении «12 часов»), обеспечивающим 72-часовой запас хода. Вид на механизм с внутренней стороны через сапфировое окно задней крышки доставит любому хронофанату отдельное наслаждение.

Big Bang Integrated Tourbillon Automatic Full Texalium-Carbon будут выпущены лимитированной серией в 50 экземпляров, оценены в 120 тыс. швейцарских франков, но клянусь, что ощущение невероятной легкости на запястье стоит этих немалых денег.

Юрий Хнычкин

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