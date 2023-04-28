Суд закрыл уже не работающий мусорный полигон под Тамбовом

Ленинский райсуд Тамбова удовлетворил требование мичуринского транспортного прокурора Павла Чернова закрыть расположенный рядом с областным центром полигон твердых коммунальных отходов, которым управляет ООО «Комэк». Это следует из судебной картотеки.

Прокуратура требовала закрытия, так как полигон находится в шестой подзоне местного аэропорта, что запрещено Воздушным кодексом. При этом объект из-за переполненности прекратил работу почти за три месяца до решения суда. Сейчас мусор из Тамбова и Мичуринска вывозится на объекты «Комэка» в Рассказовском и Жердевском районах.

Подробнее о претензиях к деятельности компании читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Силовики прикрывают отходы».

Александр Прытков

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