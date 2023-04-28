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Коммерсантъ FM
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Захарова прокомментировала слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с россиянами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью посла США в России Линн Трейси, которое накануне она дала «Ъ». Дипломат не согласилась с оценкой после отношения американского правительства с российским народом.

«Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Линн Трейси поговорила с корреспондентом «Ъ» Еленой Черненко. Во время разговора посол оценила состояние американско-российских отношений и перспективу контроля над вооружениями. В интервью она отметила, что «какие бы разногласия ни были у нас, у Соединенных Штатов, с правительством России, это не разногласия с народом России».

Читайте интервью госпожи Трейси — в материале «"Наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить"».

Олеся Павленко

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