В Подмосковье загорелось здание бывшей фабрики на площади 3,2 тыс. кв. м

В Высоковске в городском округе Клин горит пятиэтажное кирпичное здание бывшей швейной фабрики. Возгорание локализовали на площади 3,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 01:52. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 кв. м. К 7:10 возгорание было локализовано на площади 3,2 тыс. кв. м.

В тушении пожара принимают участие 58 человек и 21 единица техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Олеся Павленко