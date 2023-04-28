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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье загорелось здание бывшей фабрики на площади 3,2 тыс. кв. м

В Высоковске в городском округе Клин горит пятиэтажное кирпичное здание бывшей швейной фабрики. Возгорание локализовали на площади 3,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в управлении МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 01:52. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 500 кв. м. К 7:10 возгорание было локализовано на площади 3,2 тыс. кв. м.

В тушении пожара принимают участие 58 человек и 21 единица техники. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Олеся Павленко

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