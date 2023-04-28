SpaceX планирует восстановить площадку для запуска Starship за два месяца

SpaceX рассчитывает восстановить стартовую площадку после взрыва прототипа космического корабля Starship примерно в течение двух месяцев. Эти данные привел глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

По его словам, за тот же срок компания хочет подготовить новый корабль к запуску. Господин Нельсон считает, что SpaceX может провести множество запусков, потому что «это их метод работы». «Они запускают, а если что-то идет не так, то они выясняют, в чем дело, возвращаются к этому и запускают снова. Поэтому я ожидаю, что мы увидим несколько запусков с космодрома Бока-Чика в Техасе»,— сказал он на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США (цитата по ТАСС).

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, спроектированная американской компанией SpaceX для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Первая ступень ракеты была оснащена 33 метан-кислородными двигателями Raptor 2, вторая — шестью.

20 апреля ракета Starship взорвалась в начале полета после запуска с космодрома Starbase в Южном Техасе. Непредвиденная ситуация возникла в момент отделения первой ступени ракеты. В SpaceX тем не менее считают, что первый пуск получился «захватывающим», а полученная информация поспособствует повышению надежности ракеты. В компании заявили, что уничтожили ракету намеренно из-за проблем с двигателями и потери высоты. Основатель SpaceX Илон Маск сообщал, что новый запуск Starship может состояться через месяц-два.

Лаура Кеффер