«Сову» поймали в полдень

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова» (внесен в реестр иноагентов). Организации с 20-летней историей вменили в вину проведение мероприятий за пределами города регистрации. Юристы «Совы» указывали, что до 2023 года Минюст не считал это нарушением. Правозащитники отмечают, что ранее такой же повод использовался для ликвидации Московской Хельсинкской группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщал “Ъ”, еще в марте Минюст подал в Мосгорсуд иск о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова». Ведомство при этом основывалось на результатах внеплановой проверки в январе. Основным нарушением Минюст признал проведение мероприятий вне региона регистрации — Москвы, поскольку у «Совы» не было межрегионального или общероссийского статуса. Как поясняли представители центра, министерство имело в виду «не только семинары или круглые столы в разных городах, но и международные конференции вне России», например, участие в онлайн-конференции ОБСЕ — всего 24 таких случая за последние три года. Минюст назвал это «грубыми и неустранимыми» нарушениями.

Центр «Сова» был основан в 2002 году при поддержке Московской Хельсинкской группы (МХГ). «Сова» изучает «проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм». За 20 лет своей работы центр выпустил сотни докладов и исследований на эти темы. Вплоть до 2016 года «Сова» неоднократно получала гранты президента РФ, а руководитель «Совы» Александр Верховский с 2012 года входил в президентский Совет по правам человека. Но в 2016 году центр был признан иноагентом; в ноябре 2022 года господина Верховского исключили из СПЧ.

Мосгорсуд рассмотрел иск Минюста 27 апреля. Юрист «Совы» Диана Сорк ходатайствовала о приостановке процесса, указав, что центр сейчас оспаривает законность проверки Минюста в Гагаринском районном суде. Она предложила взять паузу до завершения этого разбирательства. Однако судья Вячеслав Полыга отказал.

Дальше госпожа Сорк указала на проверку Минюста от 2016 года. Она напомнила, что центр и тогда участвовал в «иногородних» мероприятиях, но Минюст не посчитал это нарушением. Никаких изменений на этот счет в законе с тех пор не появилось, сообщила юрист и сказала, что министерство должно было предупредить о нарушении. Однако сотрудник Минюста заявил, что проверка 2016 года не имеет отношения к делу. Как сообщает «Медиазона» (внесена в реестр иностранных агентов), представитель министерства ответил: «Я за тех сотрудников (проводивших проверку в 2016 году.— “Ъ”) пояснить не могу».

В ходе заседания сотрудник Минюста настаивал: «Если у вас региональная общественная организация, она должна действовать в пределах региона».

Госпожа Сорк напомнила, что Фонд президентских грантов выдал «Сове» грант на проведение мероприятия за пределами Москвы. Судья Полыга заявил, что это не имеет отношения к делу, поскольку рассматривается деятельность центра, а не фонда.

Глава «Совы» Александр Верховский спросил у представителя Минюста, как министерство предлагает участвовать в международных мероприятиях. Тот ответил, что у организации должны быть «структурные подразделения за границей», в противном случае «вы там мероприятия проводить и участвовать в них не должны».

В итоге судья удовлетворил иск Минюста. Александр Верховский сказал “Ъ”, что «Сова» оспорит решение суда и продолжит работу до его вступления в силу. «Если мы уже проигрываем апелляцию, что довольно вероятно, то юридическое лицо центра "Сова" будет ликвидировано. И вот в момент, когда и если это решение вступит в силу, людям, работающим в центре, предстоит подумать, что делать дальше. Продолжать ли деятельность и в каком виде, будем решать позже»,— сказал он.

Напомним, в январе по иску Минюста была ликвидирована МХГ. Повод был тот же — выход за границы региона регистрации.

Руководитель правозащитных программ МХГ Роман Киселев считает, что речь идет о «новой репрессивной практике», применяемой не только к политическим и правозащитным организациям.

«Недавно суд ликвидировал объединение цирковых актеров, ссылаясь на тот же самый принцип территориальности,— сказал он.— Эта ситуация порождает волновой эффект, который перебросится и на другие правозащитные и самые обыкновенные организации». Также господин Киселев обратил внимание, что подобная практика идет против закрепленного Конституцией права граждан на ассоциации. «Какая угроза обществу идет от того, что организация, зарегистрированная в Москве, осуществляет какие-то действия в другом регионе, я не знаю»,— сказал господин Киселев.

Алексей Свиридов, Александр Черных