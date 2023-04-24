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Футболист «Краснодара» Кади Боржес получил травму головы во время игры со «Спартаком»

Игрок «Краснодара» Кади Боржес получил травму головы во время матча 24-го тура чемпионата России против московского «Спартака». Как сообщает «РИА Новости», в связи с этим его пришлось заменить.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Матч проходит в Москве. В начале второго тайма 26-летний краснодарский футболист столкнулся с капитаном команды соперников Георгием Джикией. Он упал на газон и не смог самостоятельно подняться.

Первую помощь ему оказал защитник команды. После осмотра врачами спортсмена увезли с поля на автомобиле медслужбы.

Ранее травму также получил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. У него выявили сотрясение мозга средней тяжести после столкновения с боснийским полузащитником «Крыльев Советов» Амаром Рахмановичем. Из-за этого он не сможет завершить сезон в составе команды.

Татьяна Ручкина

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