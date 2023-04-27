Bloomberg: Германия увеличит инвестиции в газовую инфраструктуру, опасаясь новых атак на газопроводы

Правительство Олафа Шольца планирует как минимум удвоить инвестиции в газовую инфраструктуру в Балтийском море, сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Правительство Германии хочет таким образом обеспечить бесперебойные поставки и достаточные запасы газа даже в случае повторения диверсий на газопроводах, подобных тем, что случились на «Северных потоках» в сентябре прошлого года.

Ранее на текущей неделе министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что «мы должны ожидать, что такое может повториться», а потому правительство планирует создать «стратегический резерв на случай, если где-то снова выйдет из строя трубопроводная система или подача газа снова будет прекращена».

Как сообщает агентство, правительство хочет ввести в эксплуатацию по крайней мере еще один плавучий терминал для сжиженного природного газа в порту Рюгена к началу следующего года. А в дальнейшей перспективе там могут появиться еще два плавучих хранилища.

Германия начала активно вкладываться в развитие газовой инфраструктуры после того, как в Европу практически перестал поступать газ из России. В частности, отмечает Bloomberg, Германия ускорила процесс утверждения проектов терминалов и три терминала для импорта СПГ уже были введены в эксплуатацию этой зимой. В ближайшие годы ожидается запуск еще шести терминалов, на что было выделено уже около €10 млрд.

Кирилл Сарханянц