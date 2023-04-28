Личное дело

Линн Мари Трейси родилась в 1964 году в городе Барбертон (штат Огайо). В 1986 году окончила бакалавриат Университета Джорджии по специальности «советология», в 1994 году получила степень кандидата юридических наук в Университете Акрона. С 1994 года Линн Трейси состоит на службе в Госдепартаменте США. В начале карьеры работала в посольствах США в Туркменистане, Пакистане и Киргизии. В 2000 году перешла в ведомство спецпредставителя Госдепартамента в новых независимых государствах. В 2001 году работала референтом по Грузии, а в 2003–2004 годах — по Казахстану в Бюро по делам Европы и Азии. Между этими назначениями Линн Трейси в течение года проработала в посольстве США в Афганистане. В 2004–2006 годах она была главой отделения посольства США в Астане (Казахстан), а в 2006–2009 годах — главой консульства США в Пешаваре (Пакистан). По итогам командировки в Пакистан Линн Трейси получила от тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон награду «За проявленный героизм», так как смогла ускользнуть от напавших на ее автомобиль экстремистов, после чего в тот же день вышла на работу. В 2010–2011 годах она была заместителем посла США в Туркменистане. В 2012–2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии. В 2014–2017 годах Линн Трейси занимала пост заместителя посла США в РФ. По окончании службы в России она получила почетную награду Госдепартамента в знак признания ее работы. В 2017–2019 годах она была старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепа. Последним местом ее службы был пост посла в Армении. 9 января 2023 года Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в РФ.

Шахриёр Исмаилходжаев