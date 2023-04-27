Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу политика Максима Каца о фейках об армии

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении оппозиционного политика и блогера Максима Каца (объявлен в России иностранным агентом), его будут судить заочно, сообщается в Telegram-канале ведомства. Максим Кац обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кац в 2021 году

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Максим Кац в 2021 году

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Как говорится в сообщении надзорного ведомства, Максим Кац опубликовал на YouTube видеозапись, в которой распространил недостоверную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

«Согласно официальной информации Министерства обороны Российской Федерацией, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются»,— подчеркнули в Генеральной прокуратуре. В ближайшее время материалы дела в отношении оппозиционера с утвержденным обвинительным заключением будут переданы в Басманный суд Москвы. Максимальное наказание, которое может грозить господину Кацу — 10 лет лишения свободы.

Максим Кац был заместителем главы избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального во время кампании 2013 года по выборам мэра Москвы. С 2020 года активно ведет YouTube-канал, в котором, в частности, выступает с критикой российской власти. После начала специальной военной операции на Украине он публично раскритиковал действия руководства страны и уехал из России.

29 октября 2022 года господин Кац был объявлен в федеральный розыск. Сам политик тогда сказал, что узнал об уголовном деле, когда заказывал справку об отсутствии судимости,— в ней говорилось о преследовании по ст. 207.3 УК РФ. 23 марта текущего года Максим Кац был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы.

Александр Кислов