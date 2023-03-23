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Басманный суд заочно арестовал Максима Каца по делу о военных фейках

Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь заочно арестовала оппозиционного политика Максима Каца (признан иностранным агентом) по делу о фейках о российской армии (ч.1. ст. 207.3 УК). Заседание суда состоялось 23 марта, cледует из карточки на сайте суда.

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

29 октября 2022 года МВД РФ объявило Максима Каца в федеральный розыск по уголовной статье. О какой статье шла речь, не уточнялась. Сам политик тогда сказал, что узнал об уголовном деле, когда заказывал справку об отсутствии судимости, в которой говорилось о преследовании по ст. 207.3 УК РФ.

Максим Кац был заместителем главы избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального во время мэрской компании 2013 года. С 2020 года активно ведет YouTube-канал, в котором, в частности, выступает с критикой российской власти. После начала специальной военной операции на Украине он уехал из России.

Лусине Баласян

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