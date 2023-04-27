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Суд оставил под стражей главу свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков Ивана Ергеледжи

Свердловский областной суд оставил под стражей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщила пресс-служба суда, сотрудник полиции пробудет в СИЗО до 9 июня.

Ранее сообщалось, что подполковник Ергеледжи получил деньги за содействие в отсутствии проверок по вырубке леса в районе Первоуральска. Взамен он также должен был получить часть дохода от вырубки. О задержании начальника УНК ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи стало известно утром в понедельник, 10 апреля.

Подробнее о задержании Ивана Ергеледжи — в материале «Ъ-Урал» «Борца с наркотиками приняли за мошенника».

Диана Сунагатуллина

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