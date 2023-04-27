Подоляк усомнился в заявлении НАТО о завершенных на 98% поставках боевой техники Киеву

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сомневается в словах командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала армии США Кристофера Каволи, который утверждал, что Киев получил от союзников уже более 98% обещанной военной техники.

«На мой взгляд 97-98% — это слишком. Но он исходит из определенной математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему»,— сказал господин Подоляк в эфире телемарафона (цитата по «Страна.ua»).

Он добавил, что Украине никогда не будет «достаточно» оружия. Отвечая на вопрос о перспективах контрнаступления, господин Подоляк заявил, что ВСУ предпримут десятки действий на разных направлениях.

26 апреля Кристофер Каволи в ходе выступления в Конгрессе США заявил, что Украина уже получила около 98% обещанной военной техники. Наращивание поставок вооружений Украине, в том числе боеприпасов, а также возможность расширения спектра поставляемой ей техники союзники Киева обсуждали на встрече контактной группы по обороне Украины на немецкой авиабазе Рамштайн 21 апреля.

Подробнее о перспективах расширения поставок — в материале «Рамштайн батяня, батяня Рамштайн».

Эрдни Кагалтынов