В Белгородской области двое парней пострадали при попытке распилить неразорвавшийся снаряд

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о чрезвычайном происшествии в Новооскольском городском округе. В селе Покрово-Михайловка двое 17-летних подростков при уборке мусор на огороде нашли ржавый снаряд времен Великой Отечественной войны. При попытке его распилить произошел взрыв: один пострадавший отделался контузией, а второй получил ранения ног и руки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как написал в своем телеграм-канале господин Гладков, подростки решили разобрать снаярд, «а точнее - распилить, в результате чего произошел взрыв». «У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки»,- рассказал глава региона.

Позже он уточнил, что пострадавшего парня зовут Александр и он доставлен в областную детскую больницу в Белгород. «У него множественные осколочные ранения нижних конечностей и левой кисти. В настоящее время проводится первичная хирургическая обработка ран. Проведена телемедицинская консультация с РДКБ. Принято решение о транспортировке в Москву для дальнейшего лечения»,- написал Вячеслав Гладков.

Он призвал всех родителей области уделять в сегодняшних условиях «особое внимание» детям, контролировать, «чем они занимаются, где находятся и тем более что они делают». «Из-за детского любопытства с ребенком может произойти беда! Поэтому еще раз повторите детям: нельзя брать в руки опасные предметы, а тем более разбирать их самостоятельно! Объясните детям, что если они что-то заметили или что-то привлекло их внимание, пусть отойдут на безопасное расстояние и сразу же позвонят по номеру единой диспетчерской службы - 112. В связи с обстановкой на территории региона, это должна быть ежедневная работа! Пожалуйста, берегите себя и своих близких»,- обратился к гражданам губернатор.

Владимир Зоркий