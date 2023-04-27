Более 1000 предприятий используют новый сервис РНКБ для приема платежей с помощью смартфона

Более 1000 предприятий в Республике Крым, г. Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис «SoftPOS от РНКБ», который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала.



При этом не требуется установка дополнительного оборудования — для расчетов с покупателями понадобится только смартфон на Android с поддержкой NFC и подключением к сети Интернет.

Новый сервис дает возможность принимать оплату за товары или услуги при помощи бесконтактных карт, смартфона с приложением MirPay, а также по QR-коду в рамках системы быстрых платежей. Таким образом, можно выбрать оптимальный для клиента способ оплаты, а чек отправляется на электронную почту клиента или сканируется по QR-коду с телефона продавца.

Вся необходимая для предприятия отчетность — чеки, выписки по операциям, графики, статистики оплат и прочее — отображается в удобном личном кабинете.

— Подключить этот сервис могут не только новые, но и наши действующие клиенты,— говорит заместитель председателя Правления РНКБ Николай Билан.— Этот сервис позволяет предпринимателям экономить средства на приобретение или аренду оборудования и на его обслуживании, а также предложить покупателям самый удобный для них способ оплаты.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение сервиса можно на официальном сайте банка.