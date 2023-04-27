Над Тюменью повис смог и запах гари из-за пожаров в соседних регионах

Запах гари и смог в Тюмени вызваны крупным природным пожаром на границе Свердловской и Курганской областей. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области. «На снимке из космоса хорошо видно, как облака дыма несет в сторону областной столицы»,– отметили в ведомстве.

В Тюменской области сейчас действует один лесной пожар в Ялуторовском районе. Пожарная обстановка в регионе находится под наблюдением.

Напомним, в Свердловской области за последние несколько дней произошел ряд крупных пожаров. Наиболее серьезный – в поселке Сосьва, где огонь уничтожил дома более 600 человек, а также больницу для заключенных. В результате происшествия погибли два человека. В поселок прибыл глава МЧС Александр Куренков, а за обстановкой с пожаром следит президент Владимир Путин.

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