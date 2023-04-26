Советник главы офиса президента Украины Подоляк: Киев утратил ядерное оружие в результате политики Запада

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал резолюцию, которую рассмотрит Палата представителей Конгресса США с требованием вернуть Украину к границам 1991 года. Последствия политики западных стран, в результате которой Киев утратил ядерное оружие, привели к сегодняшнему конфликту, пишет господин Подоляк в Twitter на английском и украинском языках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Kemal Aslan / Reuters Михаил Подоляк

Фото: Kemal Aslan / Reuters

«США, к сожалению, вместе с другими западными странами призвали Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями»,— заявляет советник главы офиса президента Украины, комментируя резолюцию Палаты представителей. Подобная «неправильная» политика впоследствии привела к военному конфликту, пишет Михаил Подоляк. Он отметил важность признания Соединенными Штатами «ошибок прошлого».

Представленные в документе требования он называет способами для обеспечения безопасности в Европе. Это — «возвращение оккупированных территорий Украине, привлечение к ответственности военных преступников и обеспечение полноправного членства страны в НАТО».

До получения независимости в 1991 году на территории Украины размещалось советское ядерное оружие. После распада ССССР Украина обладала примерно третьей частью советского ядерного арсенала. В 1994-м Украина согласилась уничтожить оружие и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), последнюю боеголовку вывезли с Украины в Россию в 1996 году. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО также называют Будапештским меморандумом, был подписан при участии России, Великобритании и США.

19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, по результатам которых обещал поставить под сомнения обязательства стран-гарантов, если они не устроят Киев. По Будапештскому меморандуму Киев среди прочего признает за собой неядерный статус.

24 февраля 2022 года Россия объявила военную операцию, целью которой объявила демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Мария Федотова