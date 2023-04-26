Доходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 16% от плана

В первом квартале 2023 года доходы бюджета Нижнего Новгорода составили 9,3 млрд руб., они исполнены на 16,6% от плана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Собственные доходы получены в размере 3,8 млрд руб. (16% от плана). По налогу на прибыль в бюджет поступило 1,8 млрд руб. (14,9% от плана), на совокупный доход – 476,6 млн руб. (11,5%), на имущество – 235,2 млн руб. (8,2%). Из вышестоящих бюджетов город получил 5,6 млрд руб. (17%).

Расходы исполнены на 19,8%, они составили 11,9 млрд руб. На финансирование национальной экономики направили 1,8 млрд руб. (20% от плана). На содержание дорог потрачено 1,3 млрд руб., на поддержку сферы образования – 6,1 млрд руб., ЖКХ – 955 млн руб., транспорта – 320,5 млн руб.

К концу марта ожидалось, что доходы бюджета в 2023 году составят 53,6 млрд руб., расходы – 55,2 млрд руб. Последние поправки предполагают, что доходы города в 2023 году составят 57,1 млрд руб., расходы – 60,6 млрд руб., дефицит – 3,5 млрд руб.

Елена Ковалева