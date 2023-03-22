Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 1,5 млрд рублей

Депутаты думы Нижнего Новгорода поддержали изменения в бюджет города на 2023 год на заседании 22 марта. Доходы увеличены на 1,5 млрд руб., до 53,6 млрд руб., расходы – на 1,9 млрд руб., до 55,2 млрд руб. Дефицит вырос на 376 млн руб., до 3,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доходная часть увеличена за счет 1,6 млрд руб. межбюджетных трансфертов и 376,3 млн руб. собственных доходов города. Средства направят на переселение граждан из аварийного дома №15А на улице Ломоносова (500 млн руб.), ремонт сетей тепло- и водоснабжения Автозаводского и Ленинского районов (426,9 млн руб.), подготовку проекта ремонта объекта культурного наследия «Здание основной части комплекса поземельного крестьянского банка» (150 млн руб.).

Увеличены расходы на благоустройство общественных территорий, питание детей участников спецоперации, ремонт защитных сооружений, образовательных учреждений и дорог.

Елена Ковалева