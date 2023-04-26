Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 3,5 млрд рублей

Дума Нижнего Новгорода поддержала поправки в бюджет города на 2023 год на заседании 26 апреля. Доходы и расходы увеличены на 3,5 млрд руб., до 57,1 млрд руб. и 60,6 млрд руб. соответственно. Дефицит составил 3,5 млрд руб.

Доходная часть увеличена за счет 2,9 млрд руб. межбюджетных трансфертов и 579,2 млн руб. собственных доходов города. В частности, средства направят на строительство метро, реконструкцию нижегородской станции аэрации, создание террасного парка в Почаинском овраге, благоустройство территорий, переселение граждан из аварийного жилья.

Елена Ковалева