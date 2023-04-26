Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 3,5 млрд рублей

Дума Нижнего Новгорода поддержала поправки в бюджет города на 2023 год на заседании 26 апреля. Доходы и расходы увеличены на 3,5 млрд руб., до 57,1 млрд руб. и 60,6 млрд руб. соответственно. Дефицит составил 3,5 млрд руб.

Доходная часть увеличена за счет 2,9 млрд руб. межбюджетных трансфертов и 579,2 млн руб. собственных доходов города. В частности, средства направят на строительство метро, реконструкцию нижегородской станции аэрации, создание террасного парка в Почаинском овраге, благоустройство территорий, переселение граждан из аварийного жилья.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...