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Коммерсантъ FM
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ФСБ задержала мошенников, собиравших деньги с русских релокантов в пользу ВСУ

Оперативники УФСБ по Москве и столичного ГУ МВД задержали мошенников, которые выманивали деньги у россиян из Германии, Испании и Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ. Полученные средства злоумышленники отправляли на Украину — в пользу ВСУ.

По данным силовых ведомств, подозреваемые обзванивали россиян из европейских стран, представлялись сотрудниками российских силовых ведомств (либо работниками банков) и выманивали у жертв деньги. «Полученные таким образом финансовые средства обналичивались в банкоматах, расположенных в различных регионах Российской Федерации, и курьерами доставлялись в специализированные обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей на Украине»,— указали в УФСБ.

Помимо этого подозреваемые пытались побудить нескольких жертв к преступлениям против общественной безопасности на территории Подмосковья, сообщили в ведомстве. Удалось ли им это, не уточняется. Число задержанных также неизвестно.

Весной нынешнего года МВД разгромило крупный мошеннический колл-центр в Бердянске, специализировавшийся на хищении средств у российских пенсионеров.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На новой территории нашли старого мошенника».

Григорий Лейба

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