Casa Baglioni осваивает Бреру

Сеть Casa Baglioni Hotels & Resorts открыла бутик-отель в мировой столице моды. Очередной проект сети расположен в историческом палаццо в районе Брера в десяти минутах ходьбы от Дуомо. Отель располагает 30 номерами разных типов, в том числе президентским люксом с частной террасой и окнами в пол, а также рестораном шеф-повара, обладателя звезды Michelin Клаудио Садлера, собственным винным погребом и фитнес-центром Technogym.

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Дизайн интерьеров разработало архитектурное ателье Spagnulo & Partners. Планировка пространства отеля вдохновлена эпохой расцвета авангарда и интернациональных ценностей. Жилые зоны украшают картины известных художников, скульптуры, оригинальные люстры.

Расположение в пешей доступности от Академии изящных искусств Брера и Пинакотеки Брера дополняет богемный образ отеля. Гости Casa Baglioni Milano, покидая номер, попадают в мир искусства, культурных событий и итальянских ремесленных традиций. Постояльцы могут воспользоваться эксклюзивной услугой made to measure от знаменитого производителя шляп Borsalino — выбрать материалы и спроектировать собственную персонализированную шляпу, которая станет приятным напоминанием о пребывании в Casa Baglioni.

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Елизавета Федутинова