Суд признал законными приговоры врачам из Калининграда Сушкевич и Белой

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка. В сентябре 2022 года Московский областной суд приговорил их к девяти и девяти с половиной годам колонии соответственно.

Как утверждает следствие, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, главврач Елена Белая предложила неонатологу Элине Сушкевич убить его для экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. После чего дала указание ввести ребенку смертельную дозу сульфата магния. 6 ноября 2018 года младенец умер.

В декабре 2020 года коллегия присяжных признала врачей невиновными, однако апелляционный суд приговор отменил. В августе 2022 года присяжные признали Елену Белую и Элину Сушкевич виновными. Именно это решение пытались оспорить адвокаты врачей.

Сами врачи своей вины не признают. Защита настаивала, что доказательств использования сульфата магния врачами нет. За медиков вступились Российское общество неонатологов, Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем, ряд главных внештатных специалистов Минздрава РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело врачей закончилось колонией».