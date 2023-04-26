Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков подтвердил участие Путина в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» в формате видеоконференции, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее участие российского президента анонсировал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Да, планирует. В формате видеоконференции»,— ответил Дмитрий Песков на уточняющий вопрос о предстоящем мероприятии в ходе пресс-колла.

Представитель главы Турции Ибрагим Калын сообщал, что перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести с Владимиром Путиным телефонный разговор и обсудить с ним двусторонние отношения, а также конфликт на Украине.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанции в Турции. В ее строительстве участвует как турецкая, так и российская сторона. Церемония завоза ядерного топлива на «Аккую» пройдет 27 апреля.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...