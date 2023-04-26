Песков подтвердил участие Путина в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС «Аккую» в формате видеоконференции, подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее участие российского президента анонсировал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Да, планирует. В формате видеоконференции»,— ответил Дмитрий Песков на уточняющий вопрос о предстоящем мероприятии в ходе пресс-колла.

Представитель главы Турции Ибрагим Калын сообщал, что перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести с Владимиром Путиным телефонный разговор и обсудить с ним двусторонние отношения, а также конфликт на Украине.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанции в Турции. В ее строительстве участвует как турецкая, так и российская сторона. Церемония завоза ядерного топлива на «Аккую» пройдет 27 апреля.

Милена Костерева