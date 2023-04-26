Власти открыли горячие линии поддержки для погорельцев из поселка Сосьва

Для жителей поселка Сосьва (Свердловская область), чье жилье и имущество пострадало в результате крупного пожара, открыли горячие линии поддержки. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Жители поселка могут обратиться за помощью по номеру:

8 (343) 859-81-12 — заместитель начальника отдела единой дежурно-диспетчерской службы управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа Нина Сафонова;

8 (902) 267-88-83 — заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрий Колесниченко.

В местном доме культуры также будет работать центр помощи, куда можно обращаться с заявлениями на восстановление документов, банковских карт и по другим вопросам. В помощь жителям оперативно будут выплачены 10 тыс. руб, а затем — до 100 тыс. руб. на человека, но не более 300 тыс. руб. на семью.

Напомним, пожар в поселке начался 25 апреля и сейчас локализован на площади 9 тыс. кв. м. Огонь повредил более 100 построек, в том числе сгорело здание лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №23 для заключенных. Следователи сообщили о гибели человека в результате пожара в Сосьве.

Полина Хабарова

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